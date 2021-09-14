Медик предупредил, какие продукты могут повышать давление

В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты помимо соли могут повышать давление.
– Кратковременно давление повышают алкоголь и любые стимулирующие вещества, например, кофеин. Врачи утверждают, что употреблять кофе гипертоникам можно, если это их привычный напиток. Если же такой пациент впервые выпьет его, давление, скорее всего, повысится, – обратил внимание врач.
Наряду с этим специалист предупредил об опасности энергетических напитков, поскольку в них также есть кофеин.
– Фактором риска для появления гипертонии является и избыточный вес. Поэтому все, что ведет к его набору, например, трансжиры и сладости, – это прямой фактор развития гипертонии, – отметил Александр Мясников.
Медик добавил, что с проблемой повышенного давления могут столкнуться даже гипотоники.
– Гипотония – это вариант нормы. Любой человек с нормальным давлением может стать гипертоником, – сказал врач и уточнил, что 40 процентов людей в мире страдают от этой проблемы.
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