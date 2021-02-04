Министерство антимонопольного регулирования и торговли обратило внимание граждан Беларуси на тот факт, что интернет-магазин Wildberries является российским. Об этом сообщается на сайте МАРТ.
Торговая площадка Wildberries с конца 2020 года изменила порядок работы. Заказ товаров из Беларуси осуществляется через доменное имя www.by.wildberries.ru, владельцем которого является российский продавец ООО «Вайлдберриз»: оформляя заказ, белорусы покупают товар из России.
Заказ товаров на данном портале осуществляется с учетом требований российского законодательства - соответствующая информация размещена в разделе Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries.
Следовательно, действие нормативных правовых актов Беларуси не распространяется на отношения между покупателями-белорусами и продавцами популярного интернет-магазина.
Согласно разъяснению Национального банка Беларуси, при проведении расчетов между физическим лицом – резидентом и юридическим лицом - нерезидентом имеет место валютная операция. Банк-эмитент переводит средства со счета клиента в пользу организации торговли (сервиса), совершая при этом валютно-обменную операцию, так как счет у клиента - в белорусских рублях. Проведение валютно-обменной операции обеспечивает перечисление российских рублей в пользу организации торговли (сервиса) за реализуемый ею товар. Также следует отметить, что стоимость товара в белорусских рублях на сайте указывается ориентировочная.
Если к работе торговой площадки возникли претензии, то обращаться нужно или в компанию Wildberries, или в Роспотребнадзор.
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МАРТ признало Wildberries российским магазином: вот что нужно учитывать белорусам
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Фото: Сергей ЛОЗЮК