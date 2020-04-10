Маркевич: количество обращений на "прямые линии" — показатель качества работы местных властей

На прием к помощнику Главы государства записались шесть человек. Каждому из них предложили задать свой вопрос дистанционно, по телефону. Заявители из Ляховичей и Столина с предложением согласились. Еще четверо все же решили прийти лично.Жители одного из многоквартирных домов на улице Строителей в Ганцевичах пожаловались на недостаточно высокую температуру горячей воды. Анатолий Маркевич поручил разобраться с проблемой. На место тут же выехали сотрудники ЖКХ и представители райисполкома. Оказалось, температура воды действительно немного не дотягивает до минимально допустимых 50 градусов. Людей заверилинедоработка будет устранена.отметил Анатолий Маркевич.