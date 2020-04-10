Трудоустройство, земельные вопросы, прохождение медицинских комиссий — основные темы обращений к помощнику Президента — инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу в Ганцевичах, где сегодня он провел "прямую линию" и прием граждан.
На прием к помощнику Главы государства записались шесть человек. Каждому из них предложили задать свой вопрос дистанционно, по телефону. Заявители из Ляховичей и Столина с предложением согласились. Еще четверо все же решили прийти лично.
Жители одного из многоквартирных домов на улице Строителей в Ганцевичах пожаловались на недостаточно высокую температуру горячей воды. Анатолий Маркевич поручил разобраться с проблемой. На место тут же выехали сотрудники ЖКХ и представители райисполкома. Оказалось, температура воды действительно немного не дотягивает до минимально допустимых 50 градусов. Людей заверили — недоработка будет устранена.
— Небольшое количество обращений — хороший показатель качества работы районных властей, — отметил Анатолий Маркевич. — Это говорит о том, что проблемы людей действительно стараются решать на местах. Каждый озвученный сегодня вопрос будет взят на контроль. Постараемся людям помочь. Разумеется, в рамках правового поля.
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Маркевич: количество обращений на "прямые линии" — показатель качества работы местных властей
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