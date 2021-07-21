Маленького сына Стаса Пьехи жестоко избили: он госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Бывшая супруга Пьехи Наталья Горчакова приехала туда отдыхать с семьей.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что соседскому мальчику не разрешили играть и общаться с сыном певца. Расстроившись, Петя Пьеха воткнул карандаш в надувной бассейн соседей.
Хозяйка дома разозлилась и пришла в дом к бывшей жене Пьехи. Там она ударила мальчика о землю, а затем избила бабушку ребенка.
– Его ударили о землю головой – это то, что я знаю по звонку и по видео, которые я видел. Женщина швырнула его, а потом на его бабушку накинулась, несколько раз ее ударила. Та вроде закрылась, но как-то через руки по голове ей тоже попало несколько раз. Я не очевидец, но подтверждаю, что это было. Они уже второй день на обследовании. Помимо всего у жены что-то вроде нервного срыва из-за этого, – поделился подробностями случившегося Стас Пьеха.
Певец также уточнил, что с соседями пытались мирно решить конфликт и предлагали починить бассейн.
По данному факту правоохранители уже начали проверку. Пьеха рассказал, что известный адвокат Сергей Жорин уже работает над тем, чтобы засудить женщину.
Отмечается, что нападавшей оказалась 53-летняя жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.
Фото: instagram.com/knyaginya