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Магнитные бури в декабре 2020 года: как защититься от воздействия

Три дня в последнем месяце этого года будут характеризоваться повышенной солнечной активностью, сообщает УНИАН. 

Фото: geoinnova.org

В начале и середине первого зимнего месяца будут ощущаться геомагнитные возмущения – они могут оказать влияние на здоровье, особенно это касается метеочувствительных людей. Но в целом декабрь пройдет спокойно без каких-либо мощных скачков магнитной активности. 

Напомним, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары дней. Эти всплески могут отразиться на работе энергосистем и электроприборов, ухудшить самочувствие пожилых и метеочувствительных людей. 

Небольшое возмущение магнитной активности можно ожидать сегодня, 2 декабря. Правда, активность незначительная. Ее влияние могут ощутить лишь некоторые люди. 

До 17 декабря можно не переживать – это спокойный период. В пятницу, 18 декабря, возможен второй всплеск. А в субботу, 19 декабря, эксперты прогнозируют магнитную бурю. Она может достичь уровня уровня G1 (слабая буря) и повлиять на работу систем связи, поведение животных и самочувствие людей. 

Магнитная активность может затронуть пожилых и метеочувствительных людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Во время повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться головные боли, слабость, тошнота, головокружение, боли в сердце, раздражительность, нарушение аппетита, бессонница.

Чтобы легко перенести магнитную бурю, следует исключить из своего рациона кофе и алкоголь. В эти дни лучше не курить. Можно пить зеленый и травяной чай. Лучше не нервничать, не подвергать себя стрессам. Прогулки на свежем воздухе рекомендованы не менее часа ежедневно. Не стоит переедать, употреблять жирную и жареную пищу. Спать следует не менее восьми часов в сутки. 

Если все-таки вы почувствовали ухудшение самочувствия, нужно обратиться за помощью к врачу.  
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