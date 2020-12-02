Магнитные бури в декабре 2020 года: как защититься от воздействия

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В начале и середине первого зимнего месяца будут ощущаться геомагнитные возмущения – они могут оказать влияние на здоровье, особенно это касается метеочувствительных людей. Но в целом декабрь пройдет спокойно без каких-либо мощных скачков магнитной активности.Напомним, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары дней. Эти всплески могут отразиться на работе энергосистем и электроприборов, ухудшить самочувствие пожилых и метеочувствительных людей.Небольшое возмущение магнитной активности можно ожидать сегодня, 2 декабря. Правда, активность незначительная. Ее влияние могут ощутить лишь некоторые люди.До 17 декабря можно не переживать – это спокойный период. В пятницу, 18 декабря, возможен второй всплеск. А в субботу, 19 декабря, эксперты прогнозируют магнитную бурю. Она может достичь уровня уровня G1 (слабая буря) и повлиять на работу систем связи, поведение животных и самочувствие людей.Магнитная активность может затронуть пожилых и метеочувствительных людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Во время повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться головные боли, слабость, тошнота, головокружение, боли в сердце, раздражительность, нарушение аппетита, бессонница.Чтобы легко перенести магнитную бурю, следует исключить из своего рациона кофе и алкоголь. В эти дни лучше не курить. Можно пить зеленый и травяной чай. Лучше не нервничать, не подвергать себя стрессам. Прогулки на свежем воздухе рекомендованы не менее часа ежедневно. Не стоит переедать, употреблять жирную и жареную пищу. Спать следует не менее восьми часов в сутки.Если все-таки вы почувствовали ухудшение самочувствия, нужно обратиться за помощью к врачу.