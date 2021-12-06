Людмила Кеда: количество обращений к медикам в ТЛЦ уменьшается

Как отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сегодня осуществляется до сотни осмотров в день, раньше их количество приближалось к 300.
– До 10 человек ежедневно доставляют в организации здравоохранения. Количество госпитализированных пациентов уменьшается. Вчера оказали помощь в организациях здравоохранения 4 пациентам. За весь период медики помогли 159 людям в амбулаторных и стационарных условиях. Распределение –половина на половину.
Людмила Николаевна отметила, что в большинстве случаев в помощи нуждаются беременные и дети.
– Количество таких пациентов составляет больше 60 процентов. Всего в стационарных условиях оказана помощь 5 беременным женщинам, в амбулаторных – также 5. В Гродненском клиническом центре находится под наблюдением беременная женщина в сроке 38 недель, там при ее желании она будет находится до момента родов.
Сегодня в детской областной клинической больнице находятся 10 детей, они в основном жалуются на болезни органов дыхания. Также в больнице находятся и 4 взрослых. Они лежат с заболеваниями органов дыхания – более 30 процентов, травмами, заболеваниями органов пищеварения.