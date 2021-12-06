Людмила Кеда: количество обращений к медикам в ТЛЦ уменьшается

Людмила Николаевна отметила, что в большинстве случаев в помощи нуждаются беременные и дети.Сегодня в детской областной клинической больнице находятся 10 детей, они в основном жалуются на болезни органов дыхания. Также в больнице находятся и 4 взрослых. Они лежат с заболеваниями органов дыхания – более 30 процентов, травмами, заболеваниями органов пищеварения.