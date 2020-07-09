Луцкий: телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов

Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий на встрече Главы государства с коллективами крупнейших СМИ.

Министр отметил, что именно телевидение сегодня является доминирующим каналом донесения информации до общественности. Причем весьма эффективным:

– Общественно-политического вещания у нас вполне достаточно. Да, надо улучшать качество передач, да, требуется большее разнообразие экспертных мнений. Мы это видим. Но не одним общественно-политическим вещанием живет телевидение. Сегодня остро необходимо направить резервы, потенциал, возможности телеканалов на создание качественного социально-ориентированного и развлекательного контента. Прежде всего передач, где обсуждаются, причем в разных форматах (ток-шоу, журналистских расследований), те проблемы, которые волнуют людей. О которых они пишут, обращаясь в редакции СМИ, в государственные органы. Есть много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в публичном пространстве. Если человек видит, что на телевидении обсуждают и решают близкие ему вопросы, у него будет и интерес, и, главное, доверие к этому СМИ.