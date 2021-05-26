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Лукашенко: за свои преступления каждый ответит по закону

Об этом Глава государства заявил во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.


– За свои преступления каждый ответит по закону. Я это не устаю повторять два года. Об этом я предупреждал всех беглых и «протестунов». Мы вас знаем в лицо.

Президент напомнил об угрозах убийствами:

– Они хотели убить нас. Ладно нас, мы солдаты. Но сколько бы тысяч погибло, если бы мы в прошлом году не выстояли? Поверьте, каким бы ни было давление на нас, с террористами будем разговаривать на том же языке, на каком с ними разговаривают во всем мире. Это тоже не наше ноу-хау. И еще. Скажу честно и откровенно. Вне зависимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета. Да, так поступают везде: и в США, и в Европе, и в Азии. Покопайтесь даже в интернете – и вы найдете сотню таких примеров. За это можете мне претензии предъявить! Только вот я не припомню, чтобы Европа так же возбудилась, когда, например, в 2016 году украинские власти вынудили посадить самолет, чтобы снять с борта гражданина Армении. Помните этот случай. И там ведь был целенаправленный умысел. Операция спецслужб. Угроза экипажу и пассажирам истребителями-перехватчиками. Мы также вам напомнили это, опубликовав разговор диспетчера с командиром нашего судна.


Развенчал Глава государства еще один фейк: после посадки в Минске экипаж и пассажиров якобы длительное время удерживали вооруженные люди.

– То, что лайнер вылетел только в девятом часу вечера, а не сразу же после досмотра – это вопрос к экипажу и его командиру, который в течение семи часов после досмотра и исследования нашими спецслужбами самолета не хотел улетать с нашего аэропорта, с кем-то постоянно созванивался и советовался. Почему они тянули время? Может, координировали свои действия? В итоге за то, что мы сделали, чтобы уберечь от беды 130 человек, и в очередной раз пытались спасти Европу, нас снова обвинили.


Ответил Александр Лукашенко и на претензию, что посадка самолета – это была операция спецслужб.

– Я должен сказать: ребята, вы нам льстите. Вы нам просто льстите. Спасибо. Если это операция, то обратите внимание: она прошла без сучка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции. 

Фото: БЕЛТА
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