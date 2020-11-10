Глава государства Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Президента.
Михаил Дриневский. Фото: из архива БЕЛТА
"Примите мои соболезнования в связи со смертью известного дирижера, художественного руководителя уникального коллектива – Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, народного артиста Беларуси Михаила Павловича Дриневского, – говорится в соболезновании. – Ярким талантом и многолетним трудом он заслужил настоящее уважение коллег и признание публики. Своими знаниями и мастерством щедро делился с молодежью, воспитал не одно поколение талантливых музыкантов".
Александр Лукашенко подчеркнул, что Михаил Дриневский достиг профессиональных высот и внес большой вклад в развитие национальной культуры, его имя стало символом целой эпохи в отечественном хоровом искусстве. "Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – отметил Глава государства.
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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского
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