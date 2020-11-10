Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского

Михаил Дриневский. Фото:

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БЕЛТА

, – говорится в соболезновании.Александр Лукашенко подчеркнул, что Михаил Дриневский достиг профессиональных высот и внес большой вклад в развитие национальной культуры, его имя стало символом целой эпохи в отечественном хоровом искусстве., – отметил Глава государства.