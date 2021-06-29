"Вы - новое поколение духовно сильного народа": Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников вузов

- Глядя сегодня на вас - красивых, молодых, но и уже успешных, - испытываю чувство гордости за Беларусь. Не все еще у нас потеряно, - отметил Александр Лукашенко. - За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне. Случайных людей в этом зале сегодня нет. Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей. За педагогов, преподавателей, которые помогли вам найти себя. И, конечно же, за каждого из вас.
Президент констатировал, что понять свое предназначение – сложнейший выбор:
- Вы его сделали. Освоить профессию - большой труд. И вот вы уже держите в руках диплом о высшем образовании. Диплом, о котором вы мечтали долгие годы. Искренне вас поздравляю и желаю быстрей преодолеть очередную вершину - стать профессионалом в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих ваших коллег. Признание и уважение, заслужить которые можно только честным, кропотливым трудом, своей порядочностью, справедливым отношением к людям.
Праздничная атмосфера, теплый июньский вечер, конечно, не располагают к разговорам на серьезные темы. Однако Александр Лукашенко заметил, что есть мысли, которые он, как Президент, должен донести до молодежи именно сейчас:
- Не мы выбираем время, а время выбирает нас. У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации. Вам есть на что опереться. Вы - новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность, не имея собственного государства на протяжении столетий. Просто вдумайтесь в то, что я сказал. Вы - наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма.
По словам Александра Лукашенко, молодые люди могут гордиться своими родителями, которые с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 90-х, своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо страны.
- Другими словами, у вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому берегите достигнутое - мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся.
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