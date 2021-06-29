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"Вы - новое поколение духовно сильного народа": Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников вузов

Президент сегодня открыл Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. Бал объединил около 230 самых успешных дипломированных специалистов со всех регионов страны. Его гостями стали также ректоры вузов и лучшие преподаватели. По традиции Александр Лукашенко обратился к молодежи с напутственным словом:


- Глядя сегодня на вас - красивых, молодых, но и уже успешных, -  испытываю чувство гордости за Беларусь. Не все еще у нас потеряно, - отметил Александр Лукашенко. - За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне. Случайных людей в этом зале сегодня нет. Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных людей. За педагогов, преподавателей, которые помогли вам найти себя. И, конечно же, за каждого из вас.
 
Президент констатировал, что понять свое предназначение – сложнейший выбор:

- Вы его сделали. Освоить профессию - большой труд. И вот вы уже держите в руках диплом о высшем образовании. Диплом, о котором вы мечтали долгие годы. Искренне вас поздравляю и желаю быстрей преодолеть очередную вершину - стать профессионалом в своем деле. Перейти на новый уровень жизни, где ваш реальный статус будут определять не число подписчиков и лайки, а уважение людей, в том числе будущих ваших коллег. Признание и уважение, заслужить которые можно только честным, кропотливым трудом, своей порядочностью, справедливым отношением к людям.


Праздничная атмосфера, теплый июньский вечер, конечно, не располагают к разговорам на серьезные темы. Однако Александр Лукашенко заметил, что есть мысли, которые он, как Президент, должен донести до молодежи именно сейчас:

- Не мы выбираем время, а время выбирает нас. У каждого поколения свои вызовы. Они формируют характер не только отдельно взятого человека, но и всей нации. Вам есть на что опереться. Вы - новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность, не имея собственного государства на протяжении столетий. Просто вдумайтесь в то, что я сказал. Вы - наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма.


По словам Александра Лукашенко, молодые люди могут гордиться своими родителями, которые с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 90-х, своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо страны.

- Другими словами, у вас есть достойный и мощный, как сейчас модно говорить, бэкграунд. Бэкграунд современной белорусской нации, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому берегите достигнутое - мир, исконные традиции и наши ценности. Берегите историю, которой мы сегодня по праву гордимся.










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Фото: БелТА , Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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