"Вы - новое поколение духовно сильного народа": Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников вузов

отметил Александр Лукашенко. -Президент констатировал, что понять свое предназначение – сложнейший выбор:Праздничная атмосфера, теплый июньский вечер, конечно, не располагают к разговорам на серьезные темы. Однако Александр Лукашенко заметил, что есть мысли, которые он, как Президент, должен донести до молодежи именно сейчас:По словам Александра Лукашенко, молодые люди могут гордиться своими родителями, которые с честью прошли испытания разрухой и неопределенностью 90-х, своим трудом создали независимое государство и продолжают работать на благо страны.подчеркнул Александр Лукашенко. -