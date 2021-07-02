Лукашенко об организаторах терактов: они перешли черту

Выступая сегодня на торжественном собрании во Дворце Республики, Александр Лукашенко напомнил о перехвате беспилотника на границе с Литвой неделю назад:
– Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник, к нему была прицеплена канистра со взрывчаткой – обезврежена.
Глава государства сообщил, что подробности этого эпизода также будут оглашены в ближайшее время, и ответил на вопрос, кто совершает преступления на границе:
– Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили там, в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе. Это просто факты.
Сегодня Александр Лукашенко распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в СМИ, и поручил правоохранительным органам произвести «зачистку» по всей стране:
– Они (организаторы терактов. – Прим. ред.) перешли черту. Мы им простить не можем. Министерству иностранных дел поручено – может быть, уже и реализовано – пригласить послов Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, которые непосредственно причастны к этим акциям, и предупредить категорически, чтобы нам были выданы эти преступники. Все факты задокументированы. И мы докажем их вину. Там и доказывать не надо – они сами об этом им расскажут. И вы увидите их истинное лицо – и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев.
При этом поражает объем оружия, поступающего в Беларусь из Украины. Об этом Президент говорил еще в прошлом году:
– Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. К нам могут приехать только лечиться люди и мирные граждане. Всех остальных в плен брать не будем!
Теперь очевидны попытки повернуть историю вспять, реабилитировать дедов и прадедов, завершить начатое, отметил Президент.
– Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо. К сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов – полицаев. И в последнее время средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться завтра, не то сегодня, под «магутны божа». Смотрите – нарветесь. Мы должны были защитить свой суверенитет и свою страну. Время показало, что сделали правильно. Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились в действительности, что происходило вчера и происходит сегодня. Остались только враги. Которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко об организаторах терактов: они перешли черту
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