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  2. Лукашенко о лете 2020-го: у меня не было времени проводить предвыборную кампанию — важнее было спасти людей

Лукашенко о лете 2020-го: у меня не было времени проводить предвыборную кампанию — важнее было спасти людей

Во время «Большого разговора с Президентом» Александр Лукашенко рассказал о том, что весной и летом прошлого года он не мог заниматься предвыборной агитацией, потому что гораздо важнее было спасти людей от болезни и экономику от последствий нового вируса. Глава государства подчеркнул: 


- У меня не было времени и возможности проводить предвыборную кампанию в прошлом году. У меня только хватило времени, чтобы утром или вечером, рано или поздно выехать в регион и встретиться с руководством региона (как у нас говорят, «с активом») – двести-триста человек, которые приглашались. Вот и вся агитация и пропаганда. Я не самоустранился – у меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их.

Александр Лукашенко напомнил, что во время пандемии коронавируса Беларусь не закрыла ни одной границы. И тогда, и сейчас не ограничивалось движение транспорта.

Фото: БЕЛТА
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