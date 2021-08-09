Лукашенко: на Западе постсоветские государства никто не ждет

Экономика может стать основой для объединения государств на постсоветском пространстве, убежден Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с Президентом», отвечая на вопрос участника встречи из Грузии.
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– Грузия, как и Украина, –это моя «головная боль», – сказал Президент. – Я в советские времена был немало раз в Грузии, кроме Тбилиси... Русские, белорусы, украинцы завидовали вам всегда! Я не говорю о достижениях –это был цветущий оазис. Что там произошло, я недавно видел. Не буду говорить почему: я хорошо отношусь к Грузии, к грузинам. Есть там и объективные, и субъективные причины, но из всего надо делать выводы, пока не поздно. Мы уже перешли красные линии, но пока не загнаны в угол. Надо возвращаться, садиться за один стол и определяться, что будем делать. И начинать с экономики надо, чтобы люди почувствовали, что в этом есть толк и смысл.
Александр Лукашенко констатировал, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. В этом глава Беларуси убедился, когда несколько лет назад прогулялся по улицам вместе с тогдашним грузинским президентом Георгием Маргвелашвили.
– Он пригласил кого-то – они со мной общались не на русском языке, они говорили на английском, я с ними через переводчика общался. Катастрофа! Дальше будет хуже.
Александр Лукашенко заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки.
– И Беларусь, и Россия, я думаю, и Казахстан, и евразийские страны всегда сядут за стол (переговоров. – Прим. ред.), –привел он пример выгоды от сотрудничества. – Пожалуйста, восемь государств уже у вас.
Александр Лукашенко напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого международного объединения, но те не прислушались.
– Выйти просто, а вот назад гораздо сложнее. По разным причинам, в том числе и морального порядка. Один меня не послушал, и второй не послушал.
В то же время на Западе, заметил Президент, постсоветские государства никто не ждет:
– Слушайте, там не ждут! И не потому, что там вредный Запад, они агрессоры и прочие. Все от жизни людей, от экономики. У них своя экономика, у них свой рынок, они производят выше головы, им надо сбывать это, им нужны рынки. И мы им нужны прежде всего как рынок сбыта. Ну, и как говорят еще наши журналисты, как дешевая рабочая сила. Ну кто в Польше сейчас будет собирать клубнику? Девушки из Украины. А я не хочу, чтобы белорусы туда поехали. Я лучше сам буду высевать здесь клубнику, и пусть они здесь топчутся.