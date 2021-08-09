Лукашенко: на Западе постсоветские государства никто не ждет

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– сказал Президент. –Александр Лукашенко констатировал, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском. В этом глава Беларуси убедился, когда несколько лет назад прогулялся по улицам вместе с тогдашним грузинским президентом Георгием Маргвелашвили.Александр Лукашенко заметил, что Грузия и другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряют традиционные рынки.(переговоров. – Прим. ред.), –привел он пример выгоды от сотрудничества. –Александр Лукашенко напомнил, что еще во время участия Грузии и Украины в СНГ он просил Михаила Саакашвили и Петра Порошенко не выходить из этого международного объединения, но те не прислушались.В то же время на Западе, заметил Президент, постсоветские государства никто не ждет: