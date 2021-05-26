Лукашенко: инцидент с самолетом Ryanair – это спланированная провокация против Беларуси

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Президент призвал подумать над ответом на главный вопрос: кому выгодно такое обострение, тем более накануне заседания Европейского совета.
– Ведь не успели шасси заминированного самолета коснуться взлетно-посадочной полосы аэропорта Минск, как со стороны коллективного Запада во главе с Вашингтоном посыпались как под копирку написанные категоричные, более того, совершенно абсурдные обвинения. Вы это заметили? До вечера все это высыпали, пока пилот сидел у нас и семь часов не хотел улетать отсюда, созваниваясь с кем-то. И были принятые некие решения по запрету полетов над нашей территорией – слишком уж быстрое для европейской бюрократии. Вы, депутаты, знаете, что такое принятие решения в Евросоюзе: годы проходят, не могут элементарное решение принять.
Глава государства напомнил, как страны Евросоюза не могли поделить четыре тысячи беженцев из Африки, были не состоянии пристроить людей несколько месяцев. В случае же с Беларусью решение принято мгновенно:
– Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение «летайте самолетами «Аэрофлота»? Я добавляю: если вам невыгодна «Белавиа». Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем.
Кстати, Президент напомнил, что результатов расследования авиакатастрофы малазийского «Боинга» над Украиной с гибелью почти 300 человек нет до сих пор:
– Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема. И еще, что касается наших полетов в Европу. Они тоже закрыли для нас возможность летать в Европу. Ну у нас их и так почти не было, а если и были – считаные единицы. Может, сейчас экспорт революционных идей будет меньше оттуда?
Беларусь была заинтересована в росте турпотоков, укреплении контактов между людьми, обеспечила безвизовый режим, поимку мигрантов, отслеживала оружие массового поражения.
Ситуация изменилась, подчеркнул Александр Лукашенко:
– Теперь забудьте, сами будете их ловить. А летать мы можем по другим направлениям. Есть Россия, Китай, Индия, другие страны в восточном, южном, северном направлении. Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом – нам никто это не запретит.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: инцидент с самолетом Ryanair – это спланированная провокация против Беларуси
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