Лукашенко: идет гибридная война против Беларуси

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании. Глава государства обратился к министру внутренних дел Юрию Караеву:

– Работайте с людьми, не расслабляйтесь! Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете, мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто «они»: или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно любят. Мы даже не знаем. Я же сказал: идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакости с любой стороны, что мы, кстати, и делаем.

Он отдельно акцентировал внимание министра внутренних дел:

– Опирайтесь на наших людей, на белорусов! Они сегодня, я нутром это чую, поняли, что могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, когда люди валом пошли, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят.