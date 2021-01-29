Подводя итоги сегодняшней встречи в БГУ, Президент попросил:
– Делайте все в свое время. Потому что в будущем (а мы идем в будущее) у вас не будет времени, чтобы сделать то, что вы не смогли сделать вчера.
Он высказал уверенность, что сегодняшнее общение принесет пользу, и пригласил продолжить диалог:
– Если у вас будут ко мне какие-то вопросы, звоните, приглашайте – где попутно, где специально – приеду, сядем, поговорим. Но берегите то, что есть.
В завершение беседы Глава государства вручил модератору встречи Анастасии Рудзкой, работу которой высоко оценил, собственную ручку. Студенты БГУ, в свою очередь, подготовили для Главы государства набор фитопродукции для здорового образа жизни, изготовленной на собственном предприятии.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко готов продолжить общение со студенческой молодежью
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