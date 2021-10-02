Лукашенко — CNN: мигранты идут к вам. Зачем вы их туда позвали?

Президент Александр в интервью телеканалу CNN выразил свою позицию относительного европейского миграционного кризиса. По словам белорусского лидера, нет фактов, которые бы доказывали, что это Беларусь толкает этих людей на границу с Польшей. Комментируя очередные фейки от польского правительства, Глава государства отметил:

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— Все, что делает ваше польское правительство — это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками — факты на стол! Будут такие факты —я буду нести ответственность. А сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам приезжать на границу и разобраться. Милости просим.

Президент напомнил, что белорусские власти приглашали на границу и CNN, и другие каналы:

— Они встречались с этими беглыми людьми. Мы их (беженцев. — Прим. ред.) просим — вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. "Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем." Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет — сотнями — пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут, они идут к вам, потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?

Александр Лукашенко напомнил, как недавно Америка публично позвала афганцев и попросила центральноазиатские страны бывшего Советского Союза и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться:

— Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду — принимать всех. Это ж прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, который вы разорили? Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам.