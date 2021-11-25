Лукашенко: беглые приготовили новый план дестабилизации страны

Президент Беларуси заявил об этом на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции. Обращаясь к участникам мероприятия, Александр Лукашенко отметил:
– Должен вас предупредить, что те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого Президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо. Нам не надо новая Конституция.
Глава государства задался логичным вопросом: чего же тогда хотят беглые? Президент поделился с участниками встречи имеющейся у него информацией:
– Они уже выработали план. Я направил его в Администрацию Президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешно. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее вы сами увидите этот план. Я к чему это говорю. Они уже готовятся сломать Конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси. История ничему не учит.
Фото: БЕЛТА