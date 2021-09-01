Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси

В июне 2021 ГП Беларуси в своем обращении за содействием к компетентному учреждению Литвы указала, что следствие по делу направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей.Литовская сторона была проинформирована, что в рамках уголовного дела изучаются сведения о проведении карательных операций, разрушении населенных пунктов, принудительном угоне населения на принудительные работы, устанавливается число погибших мирных граждан.В документе было отмечено, что с 1941 по 1944 годы в истреблении с особой жестокостью населения БССР принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, управляли которыми службы Германского рейха.В обращении была просьба допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского мясника (Антанаса Людвико Импулявичюса-Импуленаса) Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных – Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики).Генпрокуратура соседнего государства, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение. Они посчитали, что это может причинить вред суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.Так Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия.Фото Генпрокуратуры Беларуси