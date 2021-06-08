Сила государства – в единстве принципов и идеалов его народа. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
"Сила государства – в единстве принципов и идеалов его народа. Убежден, что наш народ способен сохранить традиции, ценности, наследие, чтобы страна оставалась процветающей. И учреждение государственного праздника Дня народного единства – это очередной шаг на пути консолидации нашего общества и успешного развития родной Беларуси на многие годы вперед. А для этого каждый из нас обязан трудиться, чтобы наша страна с каждым годом становилась уютнее, комфортнее и благополучнее", – сказал Виктор Лискович.
Сенатор добавил:
"Мы, белорусы, должны жить в нашей стране как крепкая, дружная и мирная семья, члены которой сплочены между собой, являются опорой друг для друга. Мы едины в этих чувствах".
Фото: БЕЛТА
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Лискович: сила государства – в единстве принципов и идеалов его народа
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