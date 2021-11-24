Лискович: к медикам каждый день обращаются по 70-80 беженцев

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович рассказал, что вчера обратившихся и вовсе было 134.
- В больницах сегодня 6 человек, из них четверо детей с гастроэнтеритом – кишечной инфекцией, один человек располагается в больнице скорой медицинской помощи, еще один - в гродненской медицинской клинике. У стационарных больных положительная динамика и ничего для жизни им не угрожает. Летальных исходов за 17 дней не было, что говорит о высоком уровне организации и оказании помощи. Стоит помнить, что ежедневно и круглосуточно в лагере дежурят два медицинских экипажа скорой помощи. Все, кто попал в больницу, делают тест на коронавирус, также предлагаем тестировать и журналистов, которые уезжают из лагеря.
Также Виктор Лискович напомнил, что сегодня будет готова полевая баня. А медики обследуют беженцев на предмет педикулеза.