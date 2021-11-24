Лискович: беженцы получили более 70 тонн гуманитарной помощи

- Я здесь практически с первого дня. С первого гуманитарного груза, отправленного от Совета Республики, когда еще беженцы были в лесном лагере и получили первую помощь. Помимо гродненцев, которые активно помогают, большой вклад внесли брестчане, гомельчане и могилевчане. Каждый день поступает груз, и как минимум на два дня мы имеем запас на складе. Львиная доля всего гуманитарного груза – с белорусской стороны. Немного – порядка 600 комплектов пришли от ВОЗ – гигиенические салфетки, туалетная бумага, дезинфицирующие средства, маски, зубная паста. Мы раздали более 15 тысяч масок. Беженцы соблюдают масочный режим. Пока я вижу, что белорусская сторона наиболее заинтересована в этой проблеме.
Шевцов: за время присутствия беженцев на границе было роздано более 60 тонн продовольственной помощи