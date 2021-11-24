Лискович: беженцы неоднократно просили передать слова благодарности Президенту Беларуси

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович поделился: беседуя с беженцами, не раз слышал слова благодарности Главе государства за оказанную помощь и внимание.
– Белорусская сторона делает все, чтобы беженцам было комфортно. Особенно хотелось бы выделить внимание со стороны Главы государства. Все держится под контролем, и нужные моменты корректируются моментально. Беженцы благодарны нашему Президенту за внимание. И дети, и взрослые неоднократно просят передать Президенту теплые слова. И я с ними солидарен. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы лагерь работал без сбоев и люди в транспортно-логистическом центре жили комфортно.