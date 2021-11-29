Лискович: беженцам выдано 109 тонн гуманитарной помощи

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович отметил:
– После пятничного визита Главы государства был дан ряд поручений. Например, добавить количество теплой обуви, активно осуществлять помывку беженцев, обеспечить безопасность их пребывания. За выходные дни выдано около тысячи пар теплой обуви (и детям, и женщинам, и мужчинам), безопасность в лагере поддерживалась в полном объеме, никаких нарушений не выявлено. Все, кто желал помыться, смогли это сделать. Вчера баня находилась на техническом обслуживании, сегодня утром заработала вновь. Банно-прачечных принадлежностей достаточно. Гуманитарный груз продолжает поступать. За все время поступило 135 тонн, выдано 109 тонн, из них 85 – продукты питания. В ближайшее время продолжим выдавать теплую обувь и одеяла. Все необходимое для того, чтобы беженцы чувствовали себя в тепле, белорусская сторона делает. Из-за рубежа гуманитарной помощи не поступало.
Виктор Лискович также рассказал, что медицинская помощь оказывается в полном объеме:
– На территории лагеря дежурят две бригады скорой помощи. За сутки обращаются около 100–120 человек за консультациями и амбулаторной помощью. Госпитализируют в среднем в день около десяти человек. В субботу, например, госпитализировали четверых беженцев с острым аппендицитом. Все прооперированы, чувствуют себя хорошо.
Достаточное количество дезсредств расположено в зале, где находятся беженцы. Те 15 тысяч масок, которые мы выдали и будем продолжать выдавать, этого будет достаточно, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Комментируя вопрос журналиста о том, что складывается впечатление, мол, беженцев стало меньше, Виктор Лискович ответил:
– Это потому, что они стали себя спокойно вести, перестали создавать сутолоки и очереди и равномерно разместились по территории.