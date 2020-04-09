Лис: эпидситуация на Брестчине контролируемая, только в аптеках не хватает масок

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, посетивший сегодня Брестскую областную детскую больницу, отметил, что эпидемиологическая ситуация в области контролируемая, резких всплесков нет.





— Сегодня 222 человека под наблюдением в стационарах, главным образом в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы, коронавирус подтвержден у 41 человека из них, больше всего в Лунинецком районе — 26, в Бресте — 6. Больше 5 тысяч обследованы. Противоэпидемические мероприятия в очагах по изоляции и обследованию контактных лиц продолжаются. Есть сегодня проблема с защитными масками. Медучреждения обеспечены, а в аптеках не хватает. Продавали около 60 тысяч, сейчас — вдвое больше, все равно не хватает. Нужно 250 тысяч по подсчетам фармацевтов. Мы можем обеспечить, несколько предприятий уже шьют, принимаем меры, чтобы швейники активнее занялись пошивом масок, — отметил Анатолий Лис.

Добавим, что с 3 апреля на базе лаборатории Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции. Уже проведено более 400 исследований.