Лидеры 27 стран – членов Евросоюза на саммите 10–11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
"Как ожидается, на саммите будет коротко затронута тема минских переговоров (по урегулированию конфликта в Украине. – Прим. ТАСС), в рамках которой лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет", – отметил он.
По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений. "Особых дискуссий по теме мы не ждем, так как ситуация ясна, каких-то значительных изменений мы не видим", – добавил он.
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Лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против РФ
Лидеры ЕС на саммите 10–11 декабря продлят на полгода санкции против РФ
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Фото: РЕЙТЕР