Лидеры ЕС на саммите 10–11 декабря продлят на полгода санкции против РФ

(по урегулированию конфликта в Украине. – Прим. ТАСС),, – отметил он.По словам дипломата, ожидается, что на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений., – добавил он.