Летнее аэровидео: Лошанское водохранилище с высоты птичьего полета

Небольшое озеро находится в 64 км от Минска в Узденском районе. Окружает водохранилище пышный сосновый бор, на берегах стоит несколько деревень. Площадь водоема - 3,45 км², максимальная глубина - 4,5 м. Рукотворное озеро создано на реке Лоша для обеспечения пожарной безопасности на месте торфоразработки. В агрогородке Лоша на берегу водоема проживает чуть более 100 человек. Водохранилище знаменито лошанскими раками, а также клюет лещ, щука, карась, линь, амур, толстолобик, ерш.



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