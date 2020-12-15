Лесхозы подарят сельским школам перед Новым годом елки

К слову, многие лесничества и лесхозы активно сотрудничают со школами на периферии. Например, ребята добровольно помогают садить лес, наводить в нем порядок.Что касается продажи новогодних деревьев, то их можно будет купить более чем на 1,1 тысячи базаров. Плюс на складах лесничеств и лесхозов. Цены обещают приятно порадовать, отметил начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич. Например, деревце высотой до метра на базаре обойдется в среднем в 10 рублей, в конторах лесничеств и лесхозов – 7–9 рублей.