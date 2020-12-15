Лесхозы подарят новогодние деревья учреждениям образования, расположенным в малых населенных пунктах. Впервые подобную благотворительную акцию провели в прошлом году. Тогда школам передали более 650 новогодних деревьев. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минлесхоза.
К слову, многие лесничества и лесхозы активно сотрудничают со школами на периферии. Например, ребята добровольно помогают садить лес, наводить в нем порядок.
Что касается продажи новогодних деревьев, то их можно будет купить более чем на 1,1 тысячи базаров. Плюс на складах лесничеств и лесхозов. Цены обещают приятно порадовать, отметил начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич. Например, деревце высотой до метра на базаре обойдется в среднем в 10 рублей, в конторах лесничеств и лесхозов – 7–9 рублей.
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Лесхозы подарят сельским школам перед Новым годом елки
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК