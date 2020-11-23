Лайфхак. Как восстановить разбитые тени, пудру или румяна

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Вот что нужно для этого: бумажная салфетка или ватный диск, спирт, чайная или столовая ложка. Еще один секрет: если спирта не нашлось, можно использовать духи.Возьмите ложку и измельчите продукт в крошку. Затем капните в получившуюся массу чайную ложку спирта (если небольшие тени для век – половину). После этого спирт нужно смешать с косметикой при помощи ложки. Подождите немного, пока продукт станет более мягким, а потом разровняйте поверхность с помощью ложки и салфетки или ватного диска. Для того чтобы получить ровную поверхность, нужно прижать продукт чем-нибудь плоским и твердым. Уберите излишки продукта салфеткой. Оставьте его в открытом виде на всю ночь: спирт испарится, и вы вновь сможете использовать косметическое средство в макияже.