Кубрин: в сфере информационной безопасности Союзное государство как минимум не уступает самым развитым странам

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, – подчеркнул Алексей Кубрин.Как отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства, Беларусь и Россия уже реализовали три союзные научно-технические программы в области обеспечения комплексной защиты информации. Сейчас выполняется четвертая, планируется и дальше продолжить это сотрудничество в союзном формате. Что касается нынешней научно-практической конференции, то ее цель – создание условий для развития комплексной защиты информации как научно-технического направления. Также обсуждается вопрос о подготовке для отрасли квалифицированных кадров в России и Беларуси., – подчеркнул Алексей Кубрин.