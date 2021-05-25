Об этом заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин заявил сегодня в Минске в ходе XXVI научно-практической конференции «Комплексная защита информации».
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– Информационная безопасность – то направление, которое сейчас наиболее динамично развивается в мире, – подчеркнул Алексей Кубрин. – Потому что оно связано с цифровыми технологиями, с самыми современным оборудованием и электронной компонентной базой, самым современным программным обеспечением. Логично, что в России и Беларуси эти составляющие также хорошо развиты, и эта тенденция будет только усиливаться. Если говорить об уровне информационной безопасности, то он в Союзном государстве как минимум не уступает зарубежному. Это касается и кибербезопасности, и вопросов безопасности самого современного оборудования и программного обеспечения, оснащения всем этим наших особо важных объектов систем энергообеспечения, больниц и т. д. Здесь мы никогда не отставали и находимся как минимум на уровне ведущих государств.
Как отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства, Беларусь и Россия уже реализовали три союзные научно-технические программы в области обеспечения комплексной защиты информации. Сейчас выполняется четвертая, планируется и дальше продолжить это сотрудничество в союзном формате. Что касается нынешней научно-практической конференции, то ее цель – создание условий для развития комплексной защиты информации как научно-технического направления. Также обсуждается вопрос о подготовке для отрасли квалифицированных кадров в России и Беларуси.
«Мы серьезно рассматриваем вопросы создания новых технологий, – подчеркнул Алексей Кубрин. – Это чисто деловая встреча, где решаются практические вопросы».
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Кубрин: в сфере информационной безопасности Союзное государство как минимум не уступает самым развитым странам
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