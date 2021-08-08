Кубраков: Самое болезненное для командира - когда страдают его подчиненные

«Вот пишут: мол, тем, кто сбил машиной сотрудников, дали большой срок. Я хотел бы, чтобы те, кто такое пишет, посмотрели в глаза матери этого сотрудника, которого на носилках увезли в госпиталь». - Министр внутренних дел Иван Кубраков в эксклюзивном интервью «СБ. Беларусь сегодня» рассказал, кто и как принимал первые удары в дни уличных беспорядков в Беларуси.
На осень прошлого года ранения получили более 200 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Их били, сбивали машинами…
- Эту цифру можно умножать сразу в несколько раз, - говорит глава ведомства. – Зная стойкость внутренних войск, именно на них было первое воздействие. Именно на них и психологически пытались воздействовать. Вы же помните, как их и в регионах сбивали машинами. В Барановичах у нас до сегодняшнего дня еще не оправились от травм именно военнослужащие внутренних войск. Или, помните, на белом «БМВ» водитель сбил наших ребят, давил умышленно?
Полное интервью с министром смотрите 12 августа на сайте sb.by и читайте в «СБ. Беларусь сегодня».
gladkaya@sb.by