«Любая война начинается как война информационная. Беларусь эту фазу, к сожалению, уже прошла». Таким мнением поделился председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев на одной из площадок национального медиафорума в Военном информационном агентстве «Ваяр». Андрей Кривошеев процитировал слова Президента, сказанные на этой неделе в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления:
– Сейчас начался этап гибридной «ледяной» войны. То есть это уже даже не холодная война.
По словам председателя БСЖ, в условиях, когда против государства используется весь комплекс инструментов – от экономических санкций до усиления информационного воздействия, – у журналистов есть обязательства перед обществом, в интересах которого они работают:
– Есть обязательства и перед государством, гражданами которого они являются. А именно защищать национальные интересы, в том числе и в информационной сфере. Так поступает любое уважающее себя государство.
Андрей Кривошеев подчеркнул, что работу журналистов в подобных случаях приходится перестраивать, что называется, «на марше».
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Кривошеев: у журналистов есть обязательство перед обществом и государством
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