Кривошеев: у журналистов есть обязательство перед обществом и государством

По словам председателя БСЖ, в условиях, когда против государства используется весь комплекс инструментов – от экономических санкций до усиления информационного воздействия, – у журналистов есть обязательства перед обществом, в интересах которого они работают:Андрей Кривошеев подчеркнул, что работу журналистов в подобных случаях приходится перестраивать, что называется, «на марше».