Кривошеев: перед журналистами стояла задача максимально откровенно, достоверно и политически остро рассказать о том, какое значение 17 сентября имеет в нашей истории

Об этом председатель правления Белорусского союза журналистов (БСЖ) Андрей Кривошеев заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Беларусь 17 сентября отметила День народного единства. Эта тема стала одной из главных в сегодняшнем выпуске программы. Ведущий «Будней» Вадим Шепет попросил гостя оценить, хорошо ли в контексте нового праздника тему отработали в СМИ. «Допустим, значимости Дня Победы предшествовала всегда, во-первых, память людей, которые воевали, во-вторых, огромное количество книг, фильмов… У людей сложился уже этот праздник. [В случае] с Днем народного единства хватило ли нашему обществу информации?» – задал вопрос журналист.
– Было бы глупо ожидать, что мы за год информационно подтянем День народного единства до величия 9 Мая. Мы такого не ожидали, такой цели не ставили. [Перед журналистами стояла задача] максимально откровенно, исторически достоверно и политически остро рассказать о том, какое значение 17 сентября имеет в нашей истории и в актуальной жизни. Мне кажется, мы справились с этим, – сказал Андрей Кривошеев.
В пример он привел тот факт, что на тему Западной Беларуси «вышло огромное количество книг». Гость «Будней» порекомендовал любителям истории обратить внимание на такие издания, как «Польша – Беларусь (1921–1953). Сборник документов и материалов» и «Рижский мир в судьбе белорусского народа: 1921–1953 гг.». «Больших трудов стоило найти эти книги в столичных магазинах, пришлось покупать прямо в издательстве. С одной стороны, это значит, что книги популярны – их быстро разобрали в магазинах. С другой стороны, значит, напечатали мало, есть запрос, и нужно издавать больше», – отметил Андрей Кривошеев.
Он также рассказал, что БСЖ провел масштабные тематические акции во всех областях Беларуси. Среди таковых – конкурс творческих работ среди молодежи.
– Наши телеканалы, по-моему, блестяще отработали повестку. [Выпустили] хорошие документальные ленты. Посмотрите на их популярность и актуальность в так называемых новых медиа. Ведь их разобрали на цитаты, на небольшие ролики-подкасты, чтобы посмотреть, – добавил эксперт.
Кстати, наш издательский дом в преддверии празднования знаменательной даты создал специальный проект «Беларусь единая» о воссоединении территорий и народа Беларуси в 1939 году. Это уникальный мультимедийный ресурс, на котором можно познакомиться с теми сложными и эпохальными для нашей страны годами. На сайте sp.sb.by/edinaya собраны редкие архивные материалы, свидетельства очевидцев, комментарии историков и политологов о жизни белорусов «за польскiм часэм». Тех, кто предпочитает смотреть и слушать, порадуют видеоролики о событиях и героях того времени. В них много уникальных архивных кадров и современной аэросъемки из разных уголков Беларуси.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.