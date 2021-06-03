Королева студенчества Беларуси 2021 – национальный финал – стрим

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3 июня 2021 года в Минске выбирают «Королева студенчества» Беларуси. Красочное студенческое шоу республиканского конкурса грации и таланта проходит в концертном зале Prime Hall. Слоган национального финала: «Красота – это ты!» В этом году организаторы конкурса подготовили для зрителей и жюри эффектное театрализованное представление «Цветы». В программе – красочные королевские дефиле, интеллектуальные и творческие состязания. Главные героини гранд-финала – 13 самых талантливых и грациозных девушек. Все они – студентки очного обучения учреждений образования Беларуси. Приглашаем вас в прямом эфире узнать, кому достанутся звания «II Вице-королева», «I Вице-королева», «Королева online» и главная корона конкурса. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!