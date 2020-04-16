Контроль доз облучения жителей Могилевщины: источники опасности — грибы, ягоды и дичь

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнародовал информацию о радиационной обстановке в регионе спустя 34 года после аварии на Чернобыльской АЭС. Речь, в частности, идет о безопасности продуктов питания.





—Организациями здравоохранения продолжает осуществляться контроль доз внутреннего облучения населения с использованием счетчиков излучения человека (СИЧ), — проинформировал заведующий отделением радиационной гигиены Вячеслав Шуляк в пресс-релизе на сайте организации. — Индивидуальные дозы облучения выше контрольного уровня 1 мЗв/год в 2019 году были зарегистрированы в 3 случаях из 7585 обследованных на СИЧ (Чериковский район), что может быть связано с употреблением загрязненной радионуклидами пищевой продукции леса (грибы, ягоды, дичь). В целом отмечается постепенное снижение доз внутреннего облучения населения как результат проводимых защитных мероприятий в сельском хозяйстве и самоограничений населения при потреблении пищевой продукции леса, загрязненной радионуклидами.

В тоже время, отмечает специалист, коэффициенты перехода радионуклидов в пищевую продукцию леса остаются высокими. В 2019 году не соответствовало допустимым уровням по содержанию радионуклидов цезия — 137 15,5% проб грибов, 10% лесных ягод, 14,8% проб дичи.

— Периодически регистрируются случаи превышений содержания радионуклидов в рыбе из местных водоемов, доставленных населением для исследований в центры гигиены и эпидемиологии, — констатировал Шуляк. — Практически вся пищевая продукция леса не отвечает нормам в лесных массивах, прилегающих к зонам отселения. В ближайшие годы не предвидится существенного снижения радионуклидов в лесных грибах, ягодах, дичи. Поэтому главным требованием при заготовке пищевой продукции леса населением, организациями (предпринимателями) остается радиационный контроль. Информацию об уровнях радиоактивного загрязнения даров леса в конкретных лесных массивах можно получить в лесхозах.

В настоящее время на территории радиоактивного загрязнения (25% от общей площади области) находится 692 населенных пункта, в которых проживает 10% населения региона. В данных населенных пунктах требуется продолжение реализации мер по обеспечению радиационной безопасности населения. Система радиационного контроля в Могилевской области представлена радиологическими подразделениями различных организаций и предприятий районного и областного уровней. В областной санэпидслужбе задачи радиационного контроля и мониторинга выполняют 18 лабораторий районных, 2 зональных центров гигиены и эпидемиологии. Координирует данную работу подразделение радиационной гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ежегодные объемы радиационного контроля, проводимые центрами гигиены и эпидемиологии, составляют более 10 тысяч измерений. Любой житель может предоставить в центры гигиены и эпидемиологии продукты питания и получить объективную информацию об уровнях их радиоактивного загрязнения.

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