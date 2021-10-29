Кому следует исключить бананы из рациона? Ответила нутрициолог

Бананы полезны, но не для всех. Кому следует отказаться от употребления этого фрукта, рассказала нутрициолог Алена Степанова, слова которой передает РИА Новости.
Бананы эксперт не советует употреблять в пищу при инсулинорезистентности и сахарном диабете. Причина, по словам Алены Степановой, заключается в том, что благодаря высокому гликемическому индексу бананов после их употребления быстро поднимается уровень сахара в крови. Специалист подчеркнула: следует ограничить количество бананов в меню и тем, кто страдает диареей и синдромом раздраженного кишечника.
Фото: pixabay.com