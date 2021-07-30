Авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Фото: БЕЛТА
Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево.
- Правила въезда в страну назначения уточняйте, пожалуйста, у компетентных органов, - отметили в пресс-службе компании.
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Количество рейсов "Белавиа" в Москву с 1 августа увеличится вдвое
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