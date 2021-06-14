Кочанова: Россия – наш стратегический партнер, с которым мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям

«Про отношения России и Беларуси могу сказать одно. В мире нет аналогов, чтобы было такое единение между народами - добрососедство, дружба и братство. Это все то, что характеризует близких и добрых друзей». Об этом Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации Евгением Лукьяновым. Наталья Кочанова выразила уверенность, что плодотворная деятельность российского коллеги в качестве посла придаст новый импульс нашим отношениям, а уровень нашего сотрудничества будет приумножен.
- С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые стоят на повестке, мы решали более эффективно. На благо наших народов и наших стран. Мы высоко ценим тот политический диалог, который складывается между нашими странами, между нашими Президентами. Кроме того, Премьер-министры сотрудничают очень плодотворно и тесно. Наши правительства достаточно успешно работают и в интеграционных структурах. Мы поддерживаем друг друга. Когда есть надежное плечо соратника это тоже важно. Особенно в этот непростой период для наших стран.
Кроме того, спикер подчеркнула, что Беларусь высоко ценит и уровень взаимоотношений, который складывается между нашими парламентами.
- У нас сложились добрые парламентские отношения. И мы высоко это ценим. Валентина Матвиенко - наш добрый друг и надежный партнер. Очень хорошей площадкой стал Форум регионов. Готовим восьмой форум, который пройдет в Москве и Московской области. Подготовка идет самым серьезным образом. Это хорошая площадка для заключения контрактов, а самое важное - для сотрудничества между нашими регионами и народами. Надеемся, что и это форум придаст новый импульс нашему взаимоотношению.
По ее словам, в прошлом году из-за пандемии просели показатели товарооборота. Однако уже в нынешнем есть рост. Мы это видим - отмечает Наталья Кочанова:
- Россия - наш стратегический партнер, с которым мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям.
Кроме того, она выразила благодарность России за поддержку в борьбе с COVID-19. По срокам спикера то, что сегодня у нас есть вакцина и мы можем прививать наших людей - это дорогого стоит.
- Сегодня мы развиваем вакцину. В ближайшее время надеемся, что будем ее выпускать. Поэтому большое спасибо. Это сейчас очень важно. Как и то, что у вас возобновилось сообщение между нашими странами более эффективно - пошли поезда, больше стало авиарейсов. Это все будет во благо наших стран.
В свою очередь посол России Евгений Лукьянов отметил, что сила белорусско-российского сотрудничества заключается как раз в общей истории и общем понимании ценностей. Он пояснил:
- Мы не забываем свою историю. Потому что народ, который забыл свою историю, однозначно не будет иметь будущего. И здесь ваши слова о качестве наших межнациональных отношений, человеческих отношений. Они абсолютно неизбежны. Потому что это наша общая история. Не только наших побед и неудач, из которых мы делаем выводы. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу. Потому что вместе мы сильны, а по одиночке – слабее.
По словам российского дипломата, стремление обеспечить мирную жизнь наших народов было поставлено под угрозу. Евгений Лукьянов отметил: не принимают нас, славян:
- И я говорю не про нашу загадочную русскую душу. Или еще что-то. Мы на самом деле очень простые. Нас трогать не надо, лечить нас не надо и на горох в угол ставить не надо. Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески. Если это дружба и поддержка. По-братски, по-родственному что ли. Но когда это все через губу или через колено. Когда нам указывают, мол вы вначале условия выполните, а потом мы вас по головке погладим – этот период в новейшей российской истории мы уже прошли.
По его словам, Россия и Беларусь как страны-учредители ООН, лучше многих понимают разницу между миром и войной. Он заметил, что Беларусь понесла колоссальные жертвы в последней Мировой и Великой Отечественной войне.
- Дважды прошел этот каток по белорусской земле. И сегодня, безусловно, нам хотелось бы, чтобы вызовов, которые формирует внешний мир, было меньше. Чтобы был другой сценарий. Нам не нужно обострение, санкции, внутренне давление и все остальное. Наша задача, как и у любого нормального государства – обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан. Это фундамент безопасности каждого государства.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: Россия – наш стратегический партнер, с которым мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям
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