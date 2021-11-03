Кочанова: мы определили для себя нациосберегающую формулу

Почему Беларусь, свято чтущая свое историческое прошлое, не подвергла день 7 ноября забвению и не отправила его на склад истории? Об этом в большом интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

Беларусь состоялась как самостоятельное государство, и это вне всякого сомнения, подчеркнула руководитель верхней палаты белорусского Парламента:

– Но история белорусской государственности всегда была непростой. И во многом в борьбе за суверенитет и независимость нашей страны нам, белорусам, удавалось выстоять благодаря сохранению исторической памяти. Можно сказать, мы определили для себя нациосберегающую формулу: история должна быть правдивой. А уже из этой правдивой истории нужно помнить уроки, а самое лучшее – брать и идти с ними в будущее.

Полный текст интервью Натальи Кочановой будет опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на портале sb.by в четверг, 4 ноября.