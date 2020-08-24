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  2. Кочанова: каждое обращение, поступающее в Совет Республики, должно быть рассмотрено надлежащим образом

Кочанова: каждое обращение, поступающее в Совет Республики, должно быть рассмотрено надлежащим образом

Работу членов верхней палаты белорусского Парламента с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии 2020 года рассмотрели сегодня на заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Фото  БЕЛТА

Было отмечено, что работа парламентариев с гражданами и их обращениями выстроена на системной основе в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами, регулирующими данную сферу общественных отношений, а также в рамках поставленной Главой государства задачи по ее активизации. Всего в первом полугодии текущего года сенаторами было рассмотрено более 2000 обращений. Из них наибольшее количество письменных обращений поступило из города Минска (550), наименьшее - из Гродненской области (53).

Как сообщает официальный сайт верхней палаты Парламента, в Совет Республики обращаются заявители как с конкретными предложениями по совершенствованию законодательства и за разъяснением нормативных правовых актов, так и за помощью в решении различных социально значимых вопросов, тематика и структура которых не претерпевает существенных изменений на протяжении последних лет. В первую очередь это содержание жилищного фонда и работа жилищно-коммунального хозяйства.

Вторая значительная по численности категория обращений - обращения, касающиеся работы органов внутренних дел, следствия, прокуратуры, юстиции и судов, в которых заявителями было выражено несогласие с судебными постановлениями по уголовным, гражданским и административным делам. При этом в 98 % случаев, как было отмечено на Президиуме, после получения из Совета Республики развернутых ответов повторные обращения заявителями не направлялись.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула:

- Среди поступающих в Совет Республики обращений граждан нет и не будет направленных «не по компетенции». Каждое обращение граждан, поступающее в Совет Республики, должно быть рассмотрено надлежащим образом. Если люди не будут находить ответы на волнующие их вопросы, они потеряют доверие к власти.

Наталья Кочанова также озвучила членам Президиума Совета Республики требование о необходимости проведения досконального анализа всех обращений граждан, что позволит выявлять системные недостатки, свидетельствующие о возможных пробелах в законодательстве, либо о недоработках на местах.

На особом контроле в Совете Республики останутся организация личных приемов как в регионах, так и в Минске, а также проведение «прямых телефонных линий», в том числе тематических. Так, в первом полугодии проведено 10 тематических «прямых телефонных линий», 40 личных приемов граждан, в ходе которых обратилось 413 человек.

Так, в частности, к членам Совета Республики граждане обращались по вопросу возобновления автобусного маршрута «Пружаны-Млынок» - вопрос решен положительно. Было обращение по вопросу регистрации земельного участка в Жодино (заявитель не мог зарегистрировать участок на протяжении нескольких лет) - обращение рассматривалось с выездом на место специально созданной комиссией, по результатам разрешения вопроса заявитель направил письменную благодарность в адрес сенатора Натальи Якубицкой. Также рассматривались вопросы трудоустройства, продления контракта и перевода на более оплачиваемую работу, вопросы работы объектов розничной торговли нефтепродуктами и сопутствующими товарами и качества обслуживания на АЗС, вопросы предоставления ЖКУ, первоочередного строительства жилья и множество других.

В то же время на адрес электронной обычной почты Совета Республики поступают десятки обращений, в которых содержатся слова благодарности парламентариям за помощь и выражается поддержка курса государственной политики.

osipov@sb.by
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