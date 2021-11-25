Кочанова: Беларусь столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением

Беларусь столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением, наглым и циничным вмешательством внешних сил в дела суверенного государства. Причем попытки дестабилизации обстановки не прекращаются, становятся все более дерзкими и изощренными. И только совместной, слаженной работой всех государств и структур СНГ можно противостоять подобному. Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Наталья Кочанова заявила сегодня во время прошедшего в формате видеосвязи заседания Совета МПА СНГ.

В повестке дня заседания Совета были обозначены 23 вопроса. Наталья Кочанова проинформировала членов Совета о ходе реализации председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. При этом особый акцент в выступлении Натальи Кочановой был сделан на необходимости поддержки партнеров по Содружеству, отстаивании принципиальной позиции и общих подходов в условиях внешнего давления, недобросовестной конкуренции, предвзятого отношения, экономических и политических ограничений:

– Наша работа, к сожалению, проходит в максимально неблагоприятных внешних условиях. Так, Беларусь столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением, наглым и циничным вмешательством внешних сил в дела суверенного государства. Попытки дестабилизации обстановки в Беларуси не прекращаются, становятся все более дерзкими и изощренными. Радикализация нарастает – от провокации с самолетом до эскалации миграционного кризиса на границе. Развернута масштабная интенсивная гибридная война, которая сегодня угрожает безопасности всего региона. И может, если не принять соответствующих мер, перерасти в горячую форму противостояния. В такой ситуации крайне важно получать поддержку друзей и партнеров, демонстрировать принципиальность, отстаивать общие подходы в Содружестве.

Спикер Совета Республики подчеркнула:

– Мы твердо уверены в том, что дальнейшее укрепление СНГ, расширение нашего взаимодействия во всех возможных форматах, выступление с единых позиций и взаимная поддержка на международных площадках помогут справиться с рисками и угрозами национальной, региональной и международной безопасности. Только совместной, слаженной работой всех государств и структур СНГ можно достичь поставленных целей.

В рамках заседания обсуждены вопросы международного наблюдения за выборами и референдумами в отдельных государствах – участниках СНГ. Утверждены председатели постоянных комиссий, намечен план работы ассамблеи на 2022 год. Члены Совета подвели итоги проведенных в 2021 году мероприятий: девятого Невского международного экологического конгресса, третьего Евразийского женского форума, 6-го международного культурно-образовательного форума государств – участников СНГ «Дети Содружества».

Также был обсужден ход подготовки к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Мероприятие организуется Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге с участием глав государств и правительств, руководителей парламентов и религиозных деятелей, а также представителей гражданского общества и молодежи.

Кроме того, в 2022 году МПА СНГ отмечает 30-летие. В связи с этим Советом учреждены юбилейная медаль «МПА СНГ. 30 лет» и памятный знак «МПА СНГ. 30 лет».