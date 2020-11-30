Черно-белый клип с элементами хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт посмотрели более миллиона человек, сообщает РИА Новости.
Это хотела доказать и показать героиня Зиверт – официантка в ресторане "Любовь". Каждый день девушка наблюдает за счастливыми парочками и однажды у нее случается срыв. С помощью лома она крадет символ заведения – фигуру в форме сердца. Сразу ей становится радостно, но краденое сердце начинает увеличиваться в размере и все-таки поглощает официантку. Ее эмоции берут верх.
Режиссер ролика – Алексей Куприянов, известный по работе над документальным фильмом "Алла Пугачева. Тот самый концерт" (2019). В комментариях на Youtube пользователи написали, что видео получилось "стильным" и "со смыслом".
– Инсценировка из фильма "Психо" – тонко, оригинально и со вкусом, – поделился Антон Воронин.
– Клип непредсказуемый и необычный. Не похож на другие. Создателям – "браво", – отметила в своем комментарии Gentle Miss.
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Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров
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