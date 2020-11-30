Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров

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В описании клипа подчеркивается, что любовь нельзя купить, забрать, привязать или придумать. Ее можно лишь найти.Это хотела доказать и показать героиня Зиверт – официантка в ресторане "Любовь". Каждый день девушка наблюдает за счастливыми парочками и однажды у нее случается срыв. С помощью лома она крадет символ заведения – фигуру в форме сердца. Сразу ей становится радостно, но краденое сердце начинает увеличиваться в размере и все-таки поглощает официантку. Ее эмоции берут верх.Режиссер ролика – Алексей Куприянов, известный по работе над документальным фильмом "Алла Пугачева. Тот самый концерт" (2019). В комментариях на Youtube пользователи написали, что видео получилось "стильным" и "со смыслом".– поделился Антон Воронин.– отметила в своем комментарии Gentle Miss.