На YouTube-канале "Super" было опубликовано эксклюзивное интервью с королем поп-музыки, записанное прямо в Роттердаме, где сегодня состоится 2-й полуфинал «Евровидения-2021». Журналистка Алена Жигалова (ведущая шоу "Алена, блин") побеседовала с Филиппом Киркоровым и его подопечной Натальей Гордиенко, которые в этом году представляют на конкурсе Молдову.
На вопрос, почему Филипп за все эти годы так и не поехал на конкурс сам, поп-король ответил следующее:
– Я в своей жизни не повторяюсь. Я не живу на "репите", это уже было в моей жизни. В 25 лет я мечтал попасть на "Евровидение" как певец. Хотя разумом я понимал, что не готов и нет хита. Но тогда, в 1995-м, я просто хотел осуществить мечту. Сейчас смотрю свое выступление, мне не стыдно ни за одну ноту. И скажу, что песня, с которой я выступал, довольно неплохая. Тогда я пообещал себе, что возьму другим, – сказал артист и добавил, что он возвращается на эту сцену как продюсер, автор и идейный вдохновитель.
Знаменитость напомнил про успехи. Когда в конкурсе участвовали они с Димой Биланом, получили 2-е место. С Ани Лорак также были в шаге от победы, с Фаридом Мамедовым и Сергеем Лазаревым привезли бронзу.
– И вот только когда мы победим, я скажу, что отдал дань конкурсу сполна, – признался он.
По словам Киркорова, для победы важна работа в команде. Звезда поделился, что нынешний конкурс для него не радость, а пытка:
– Я соблюдаю карантин. И как человек свободный, начинаю увядать в этом гостиничном номере, – добавил Филипп Бедросович.
Напомним, сегодня в Роттердаме состоится второй полуфинал «Евровидения», где и выступит Наталья Гордиенко с номером от Филиппа Киркорова. Финал шоу состоится в субботу, 22 мая.
Фото: ria.ru
Опубликовано:
1456
Киркоров рассказал, почему никогда не станет участвовать в "Евровидении"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter