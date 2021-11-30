Хирург предупредил об опасности маникюра

В эфире программы "О самом главном" российские врачи дали рекомендации для тех, кто делает маникюр в салонах красоты. Медики попросили обращать внимание на чистоту помещения и условия хранения инструментов, а в случае возникновения проблем после процедуры обращаться за медицинской помощью к врачу.
Результатом некачественного выполнения маникюра может стать попадание инфекции под ногтевую пластину, которая может вызвать гнойное воспаление, или панацирий.
– Острое гнойное воспаление кожи и мягких тканей пальца у женщин возникает по двум причинам: вследствие травм, которые можно получить на кухне при приготовлении пищи, или при выполнении маникюра и педикюра, – обратил внимание хирург, врач высшей категории, реконструктивно-пластический хирург, специалист по лечению хирургической инфекции Сергей Ухин.
Существует шесть форм панариция.
– Есть более или менее простые в диагностике и лечении. Это кожный панариций, или околоногтевой, – отметил хирург.
Подкожный панацирий не проходит при амбулаторном лечении и требует хирургического вмешательства. Самыми тяжелыми формами является костный и сухожильный. В этом случае часто приходится оперировать мягкие ткани и проводить экстозную резекцию кости фаланги, отметил Сергей Ухин.
Врач Татьяна Шаповаленко рассказала, что именно должно насторожить после процедуры, чтобы не допустить усугубления ситуации. В частности, она назвала покраснение и отечность пальца, местное повышение температуры, общее недомогание, зуд и жжение, болезненность, которая далее может переходить на кисти и мышцы.
– Надо смотреть, в каком месте проводите процедуру, у какого мастера, соблюдает ли он все рекомендации, надевает ли перчатки, обрабатывает ли свои руки и руки клиента перед тем, как сделать маникюр, работает ли стерильными инструментами, – сказала Татьяна Шаповаленко.
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