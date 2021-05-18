Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли стала героиней новой рекламной кампании американского бренда Levi’s.
Съемка была посвящена культовой модели джинсов Levi's 501, силуэту которых в этом году исполняется 148 лет.
На снимках модель демонстрирует джинсы, а также шорты и джинсовку от Levi's. На одном из фото компанию Хейли составил щенок.
Помимо Бибер в кампэйне приняли участие и другие друзья и амбассадоры бренда. Среди них - теннисистка Наоми Осака, актриса Барби Феррейра, блогер Эмма Чемберлен, певец Джейден Смит, футболист Маркус Рашфорд и баскетболист Шей Гилджес-Александер.
Все джинсы, которые мы видим на снимках изготовлены по технологии WaterLess. Она позволяет сократить расход пресной воды на 96% по сравнению с обычными способами производства вещей из денима.
Фото: levi.com
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Хейли Бибер снялась в рекламной кампании джинсов Levi's
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