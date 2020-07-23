Карпенко: в школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов

сказал Игорь Карпенко.Министр подчеркнул, что педагог сегодня должен уметь разбираться в информационных потоках и научить ребенка работать с информацией в интернете., – отметил министр образования.Игорь Карпенко подчеркнул, что в школу должны приходить мотивированные педагоги.добавил он.