В школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Клецкого района, пишет БЕЛТА.
"Мы должны создать в школах четкую систему информационно-образовательных ресурсов, которая, как и учебник, будет доступной и понятной, – сказал Игорь Карпенко. – Мы продолжим оснащать учреждения образования мультибордами. При этом делать акцент не только на школах, но и на учреждениях дошкольного и дополнительного образования. На особом контроле – обеспечение школ широкополосным доступом в интернет".
Министр подчеркнул, что педагог сегодня должен уметь разбираться в информационных потоках и научить ребенка работать с информацией в интернете. "Педагогу необходимо найти подход к каждому ученику, установить контакт не только с ним, но и с его родителями. В каждой школе должна быть душа, а она – в педагогах, – отметил министр образования. – Белорусские школьники каждый год становятся призерами международных олимпиад, многие показывают максимальные результаты на ЦТ. Во всем этом немалая роль и заслуга педагогов".
Игорь Карпенко подчеркнул, что в школу должны приходить мотивированные педагоги. "Я об этом уже говорил не раз и еще раз повторю. Именно с этой целью мы четыре года назад открыли педагогические классы. Первый выпуск таких молодых специалистов состоялся в этом году, и в ближайшие дни они включатся в образовательный процесс", – добавил он.
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Карпенко: в школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ