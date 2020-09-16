Об этом журналистам заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после встречи Александра Лукашенко с политическим активом страны:
Фото: архив БЕЛТА
– Власть чувствует запрос общества на перемены. Но мы понимаем: перемены ради перемен либо перемены, которые ухудшат жизнь наших людей, – это не то, что сейчас требуется нашей стране и нашим людям. Мы должны четко выверить позиции и внести в Конституцию, в избирательное законодательство, в закон о партиях изменения, которые будут не реакцией на сиюминутные запросы, а заложат прочный фундамент дальнейшего динамичного развития страны, которые позволят эффективно функционировать всем органам управления, более оперативно решать появляющиеся вопросы.
При этом председатель Гродненского облисполкома добавил, что в вопросах государственного устройства эмоции не очень хороший советчик:
– Здесь должен быть холодный расчет, анализ лучших юридических практик по всему миру и четкое выстраивание позиции, какие необходимо внести изменения, чтобы жизнь наших людей стала лучше, а государство начало функционировать более эффективно и более оперативно решать возникающие вопросы.
Сегодня оппоненты власти генерируют непродуктивные предложения, например не платить налоги, изымать вклады из банков.
– Это, по сути, ведет к развалу экономики, развалу страны, к тому, что уровень жизни опустится: нам придется сначала преодолевать негативные последствия, а потом созидать что-то новое. Надо бережно сохранить все, что есть, и создать прочный фундамент для последующего государственного строительства, – заявил Владимир Караник.
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Караник: власть чувствует запрос общества на перемены
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