Капитальный ремонт трех остановочных пунктов электричек в сторону Дзержинска завершится к октябрю

Работы по капитальному ремонту трех остановочных пунктов электропоездов в направлении Дзержинска – города-спутника белорусской столицы – будут завершены к началу октября, сообщили в пресс-центре Минского отделения Белорусской железной дороги.
Работы по капитальному ремонту с модернизацией железнодорожных остановочных пунктов Птичь, Волчковичи, Бережа, Пятигорье, Станьково начались в 2019 году в целях реализации Указа Президента Беларуси от 7 декабря 2014 года № 214 «О развитии городов-спутников» для организации перевозок пассажиров поездами городских линий между городом Минском и городами-спутниками по направлению Минск – Дзержинск – Негорелое.
– В настоящее время выполнены работы на остановочных пунктах Птичь и Волчковичи, а до 1 октября планируется завершить капитальный ремонт на остановочных пунктах Бережа, Пятигорье и Станьково, – проинформировали в пресс-центре.
На каждом остановочном пункте в границах полосы отвода железной дороги предусмотрено выполнение ремонтных работ на пассажирских платформах с заменой асфальтного покрытия на тротуарную плитку, ремонт пассажирского павильона с билетной кассой, устройство автомобильной площадки и асфальтированного проезда, замена опор и светильников освещения, установка ограждения платформ.
– Для обеспечения требований по безбарьерной среде предусматривается устройство пандусов, понижений платформ в местах перехода через железнодорожные пути, укладка тактильной направляющей и предупреждающей плитки, – отметили железнодорожники.
Активная модернизация остановочных пунктов электропоездов под Минском, начавшаяся несколько лет назад, в свое время была связана в том числе с запуском поездов городских линий. Городские линии – это перевозки в пределах города Минска, областного центра и за их пределы, но не далее железнодорожных станций (остановочных пунктов), расположенных в городах-спутниках. Сегодня скоростные комфортабельные составы курсируют между белорусской столицей и Заславлем, Руденском и Смолевичами. Ранее представители БЖД заявляли о намерениях организовать перевозки по маршруту Минск – Дзержинск.
В Минском отделении БЖД также проинформировали, что до 2023 года планируется выполнить реконструкцию и капитальный ремонт станций Помыслище, Фаниполь, остановочных пунктов Дзержинск, Клыповщина, Энергетик.
Фото: rw.by
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Капитальный ремонт трех остановочных пунктов электричек в сторону Дзержинска завершится к октябрю
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