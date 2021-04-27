Повышение уровня «плохого» холестерина может быть очень опасным для организма. Чтобы отследить это, нужно знать, какие симптомы говорят об отклонении уровня холестерина от нормы. Их перечислил врач-терапевт Георгий Сапего, передает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Медик подчеркнул, что распознать повышение уровня «плохого» холестерина без анализов непросто. Однако по некоторым признакам отследить такое изменение в собственном организме все же можно.
«Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног», – отметил врач.
Он также добавил, что у людей пожилого возраста могут появляться характерные пятна под кожей век.
«Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови», – пояснил Георгий Сапего.
А вот если такие пятна замечены у ребенка, это может говорить о наследственном нарушении обмена холестерина.
Терапевт уточнил, что дополнительным фактором риска при повышении уровня холестерина являются сопутствующие заболевания. Например, повышенное артериальное давление или сахарный диабет.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1301
Какие симптомы свидетельствуют о повышенном холестерине? Ответил врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter