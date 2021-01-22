Что изменится в белорусских лесах в ближайшие пять лет, расскажет первый замминистра лесного хозяйства

По проекту программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы эффективность ведения лесного хозяйства будет основана на качественном воспроизводстве лесов. Планируется сохранение их рекреационного и экологического потенциала при одновременном росте доходности от использования ресурсов. Для чего сейчас внедряется автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней? Что планируется сделать для внедрения современных агротехнологий выращивания посадочного материала? Какие именно насаждения планируют реконструировать в ближайшее пятилетие? Что будет сделано для улучшения доступа сельчан к местным видам топлива?
Получить подробные ответы на эти и другие вопросы поможет первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Геннадьевич Шатравко. Вопросы на «прямой линии» в редакции «Сельской газеты» издательского дома «Беларусь сегодня» вы можете задать в понедельник, 25 января, с 17:00 до 18:00, по телефону 8 (017) 311-04-44 или прислать на электронный адрес yasko@sb.by
Фото из архива Минлесхоза
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